Nach einer Gewinnwarnung ist die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen kräftig eingebrochen. Da zugleich die Analysten ihre Kursziele deutlich gesenkt haben und die charttechnischen Indikatoren eine ausgeprägte Schwäche anzeigen, scheint der Ausverkauf auf den ersten Blick noch nicht beendet. Oder ist die Aktie inzwischen doch reif für eine Gegenbewegung?

Für die Aktionäre von Heidelberger Druckmaschinen waren die vergangenen Wochen eine Geduldsprobe: Seit Mitte Oktober hat das Papier rund 30 Prozent verloren und notiert inzwischen nur noch knapp über 1 Euro. Den größten Schaden richtete dabei die Gewinnwarnung vom 29. Oktober an, auf die der Markt mit einem zeitweiligen Kurseinbruch von mehr als 20 Prozent reagierte. Auch danach setzte sich die Talfahrt fort, ohne dass sich eine Stabilisierung abzeichnete. Inzwischen gibt es allerdings erste Hinweise darauf, dass der Verkaufsdruck allmählich nachlassen könnte.

Enttäuschende Margenentwicklung

Ausgelöst wurde der Kurssturz durch die deutliche Senkung der Ergebnisprognose. Statt der bislang in Aussicht gestellten spürbaren Verbesserung erwartet Heidelberger Druck für das Geschäftsjahr 2026/27 nur noch eine bereinigte EBITDA-Marge von 5,6 bis 6,6 Prozent, was im besten Fall dem Vorjahreswert von 6,6 Prozent entspräche. Bemerkenswert ist dabei, dass die Schwäche nicht von der Nachfrageseite ausgeht, denn im ersten Halbjahr stieg der Auftragseingang um knapp 3 Prozent auf 1,14 Mrd. Euro. Das Problem liegt vielmehr bei der Profitabilität, auf der Kostendruck, ungünstige Produktmixeffekte und Projektverzögerungen lasten.

Analysten deutlich vorsichtiger

Angesichts der gedämpften Ergebnisaussichten reagierten auch die Analysten ernüchtert. So senkte MPCM das Kursziel von 1,80 auf 1,20 Euro und stufte die Aktie zugleich von Kaufen auf Halten ab, während die LBBW ihre Zielmarke ebenfalls auf 1,20 Euro zurücknahm und ihr Halten-Votum bestätigte. Da der Kurs inzwischen aber noch deutlich tiefer liegt, sehen beide Häuser auf dem aktuellen Niveau zumindest wieder ein gewisses Erholungspotenzial.

Überverkaufte Situation

Ob sich dieses Potenzial kurzfristig heben lässt, ist aus charttechnischer Sicht allerdings noch offen, denn das Bild bleibt angeschlagen. So notiert die Aktie deutlich unter der fallenden 38- und 200-Tage-Linie, und auch der MACD verharrt im negativen Bereich. Auf der anderen Seite signalisiert der RSI mit einem Wert um 20 eine ausgeprägt überverkaufte Situation, die oft als Vorbote einer technischen Gegenreaktion gilt. Hinzu kommt, dass sich der Kurs der psychologisch wichtigen Marke von 1 Euro nähert, an der sich eine Stabilisierung abzeichnen könnte.

Für kurzfristig orientierte Anleger könnte die Aktie damit bald wieder interessant werden, vorausgesetzt, bei rund 1 Euro bildet sich tatsächlich ein tragfähiger Boden. Gelingt dies, wäre ein erster Erholungsversuch in Richtung 1,15 bis 1,20 Euro denkbar, womit der Kurs in etwa die Zielmarken der Analysten erreichen würde. Solange diese Bodenbildung aber nicht bestätigt ist, bleibt es für ein belastbares Kaufsignal noch zu früh.

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Erstellung am 19.11.26 um 12:07 Uhr.

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