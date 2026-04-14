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Heidelberger Druck senkt Ergebnisprognose für Geschäftsjahr

15.04.26 18:29 Uhr
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Heidelberger Druckmaschinen AG
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HEIDELBERG (dpa-AFX) - Heidelberger Druckmaschinen senkt die Ergebnisprognose für 2025/2026. Das am 31. März beendete Geschäftsjahr werde nach vorläufigen Zahlen voraussichtlich mit einer um Sondereinflüsse bereinigten operativen Marge bezogen auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von rund 6,6 Prozent abgeschlossen, teilte das SDAX-Unternehmen am Mittwochabend mit. Die bisherige Prognose sah hingegen eine gegenüber dem Vorjahr mit 7,1 Prozent verbesserte bereinigte Marge vor. Das Umsatzziel werde aber währungsbereinigt erreicht und auch der Auftragseingang habe den Trend der Abschlussquartale vorangegangener Jahre fortgesetzt.

Gründe für den Dämpfer bei der Profitabilität seien unter anderem zeitlich vorgezogene Aufwendungen für neue Geschäftsfelder außerhalb des Kerngeschäfts, insbesondere aufgrund des erfolgreichen Starts im Bereich Verteidigung. Hinzu komme eine nochmals deutlich abgeschwächte Investitionsbereitschaft unter anderem als Folge des Ende Februar begonnenen Iran-Konflikts und ein auch im vierten Quartal ungünstiger Produktmix./jha/he

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