Heidelberger Druck: Strategisch sinnvoll, kurzfristig aber unter Druck

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Heidelberger Druck stärkt mit der Übernahme des Service- und Ersatzteilgeschäfts von manroland sheetfed das margenstärkere Lifecycle-Geschäft. An der Börse kommt die strategisch sinnvolle Transaktion bislang aber nicht an: Die Aktie fällt unter eine wichtige Unterstützung und bleibt in der Nähe des Jahrestiefs.

Die Heidelberger Druckmaschinen AG übernimmt das weltweite Service- und Ersatzteilgeschäft von manroland sheetfed inklusive IP, rund 35 Marktorganisationen und etwa 600 Mitarbeitenden. Damit stärkt das Unternehmen sein globales Lifecycle-Angebot, erhält direkten Zugang zu mehr als 3.000 manroland-Anwendern und kann diesen künftig neben Service und Ersatzteilen auch Verbrauchsmaterialien, Software, datenbasierte Dienstleistungen und mögliche Umstiegsoptionen auf aktuelle Speedmaster-Systeme anbieten. Strategisch ist der Schritt plausibel, weil Heidelberger damit das wiederkehrende Geschäft ausbaut und die eigene Position im Druck- und Verpackungsmarkt festigt.

An der Börse verpufft die Meldung aber. Sattdessen liegt die Aktie im Minus und notiert unter 1,40 Euro. Damit ist auch die zuletzt wichtige Unterstützungszone um 1,50 Euro unterschritten worden, wodurch sich charttechnisch der Blick wieder in Richtung des Jahrestiefs bei rund 1,30 Euro richtet. Fundamental bleibt der Titel wegen möglicher Impulse aus dem Defence-Geschäft und dem Ausbau margenstärkerer Serviceumsätze zwar interessant, kurzfristig drängt sich aber angesichts des Chartbilds kein Engagement auf.

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Erstellung am 24.6.26 um 14:21 Uhr.

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