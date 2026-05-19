Heidelberger Druck: Vorstand kündigt spannende News an

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Heidelberger Druckmaschinen hat die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/26 vorgestellt. Vor allem eine Info war interessant.

Die Jahresbilanz von Heidelberger Druckmaschinen ist durchwachsen ausgefallen, insbesondere im Hinblick auf das operative Ergebnis, das die Erwartungen verfehlt hat – so weit, so bekannt. Der Earnings-Call hat dazu einige Details gebracht. Unter anderem war der Operative Cashflow mit 36 Mio. Euro in der Finanzperiode 2025/26 schwach und lag damit 77 Mio. Euro unter dem Vorjahr, verursacht durch den Margenrückgang und geringere Kundenanzahlungen.

Q4-Auftragseingang höher

Das Jahresendgeschäft hat unter dem Ausbruch des Irankriegs gelitten, vor allem in der Region EMEA. Beim Auftragseingang konnte das aber zumindest durch Zuwächse in anderen Regionen, insbesondere in China, kompensiert werden, so dass dieser im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahr zugelegt hat – ein Lichtblick.

Neue Bereiche wachsen

Ein stabiles bis moderat wachsendes Kerngeschäft wäre die Basis für die Trendwende von Heidelberger Druckmaschinen. Der richtige Schub soll dann aus den noch jungen Geschäftsbereichen – insbesondere der Elektromobilität und Lösungen für den Defence-Sektor – kommen. Die Erlöse im zugehörigen Segment waren mit 59 Mio. Euro noch gering, haben aber ebenso wie der Auftragseingang um 6 Prozent zugelegt.

Spekulationschance

Fortschritte bei den Hoffnungsträgern sind derzeit der wichtigste Kurstreiber an der Börse. Zur aktuellen Entwicklung hat sich der Vorstand im Earnings-Call relativ bedeckt gehalten. Das wird sich aber zur Bilanzpressekonferenz am 10. Juni ändern, dann soll es mehr Details geben. Und spätestens bis dahin hat das Management auch „aufregende Neuigkeiten“ angekündigt. Aktuell hat die Aktie darauf noch nicht reagiert. Wen das derzeit relativ schwache Kerngeschäft nicht abschreckt, dem bietet sich aktuell eine Spekulationsmöglichkeit auf das Szenario, dass die Aktie auf die nächste wichtige Nachricht, mutmaßlich zum Defence-Geschäft, wieder kräftig anspringt.

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Erstellung am 19.5.26 um 10:16 Uhr.

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