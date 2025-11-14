Heidelberger Druckmaschinen Aktie News: Heidelberger Druckmaschinen bricht am Freitagmittag ein

Notierung im Fokus

Die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 9,3 Prozent auf 1,91 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 9,3 Prozent auf 1,91 EUR. Die Abwärtsbewegung der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ging bis auf 1,89 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,04 EUR. Zuletzt wechselten 606.070 Heidelberger Druckmaschinen-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie mit einem Kursplus von 47,12 Prozent wieder erreichen. Bei 0,86 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie.

Zuletzt erhielten Heidelberger Druckmaschinen-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie bei 2,30 EUR.

Am 31.07.2025 lud Heidelberger Druckmaschinen zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Heidelberger Druckmaschinen ebenfalls 0,02 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 466,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 8,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 512,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2026 erwartet.

In der Heidelberger Druckmaschinen-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,140 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberger Druckmaschinen-Aktie

Erholung von Heidelberger Druck-Aktie nimmt Fahrt auf

Heidelberger Druckmaschinen-Aktie gibt ab: Gewinn gesteigert - Auftragsbestand schrumpft

Heidelberger Druckmaschinen: Enttäuschung überwiegt