DAX fällt zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagmittag
Amazon-Aktie leichter: Prime Video stellt Spin-Off 'LOL Next' mit Hazel Brugger vor
Heidelberger Druckmaschinen Aktie News: Heidelberger Druckmaschinen bricht am Freitagmittag ein

14.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 9,3 Prozent auf 1,91 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberger Druckmaschinen AG
2,13 EUR 0,01 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 9,3 Prozent auf 1,91 EUR. Die Abwärtsbewegung der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ging bis auf 1,89 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,04 EUR. Zuletzt wechselten 606.070 Heidelberger Druckmaschinen-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie mit einem Kursplus von 47,12 Prozent wieder erreichen. Bei 0,86 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie.

Zuletzt erhielten Heidelberger Druckmaschinen-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie bei 2,30 EUR.

Am 31.07.2025 lud Heidelberger Druckmaschinen zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Heidelberger Druckmaschinen ebenfalls 0,02 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 466,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 8,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 512,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2026 erwartet.

In der Heidelberger Druckmaschinen-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,140 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Heidelberger Druckmaschinen AG

Nachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Heidelberger Druckmaschinen AG

DatumRatingAnalyst
09:46Heidelberger Druckmaschinen HoldWarburg Research
12.11.2025Heidelberger Druckmaschinen AddBaader Bank
04.08.2025Heidelberger Druckmaschinen AddBaader Bank
31.07.2025Heidelberger Druckmaschinen BuyBaader Bank
21.07.2025Heidelberger Druckmaschinen BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
12.11.2025Heidelberger Druckmaschinen AddBaader Bank
04.08.2025Heidelberger Druckmaschinen AddBaader Bank
31.07.2025Heidelberger Druckmaschinen BuyBaader Bank
21.07.2025Heidelberger Druckmaschinen BuyBaader Bank
11.06.2025Heidelberger Druckmaschinen BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
09:46Heidelberger Druckmaschinen HoldWarburg Research
01.09.2021Heidelberger Druckmaschinen HoldWarburg Research
10.02.2021Heidelberger Druckmaschinen HoldWarburg Research
13.11.2020Heidelberger Druckmaschinen HaltenIndependent Research GmbH
11.11.2020Heidelberger Druckmaschinen HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10.05.2022Heidelberger Druckmaschinen VerkaufenDZ BANK
09.02.2022Heidelberger Druckmaschinen VerkaufenDZ BANK
05.08.2021Heidelberger Druckmaschinen VerkaufenDZ BANK
28.04.2021Heidelberger Druckmaschinen KaufDZ BANK
10.02.2021Heidelberger Druckmaschinen VerkaufenDZ BANK

