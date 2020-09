Heil: Arbeitsmarkt stabilisiert sich, aber Krise noch nicht vorbei

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat eine günstigere Arbeitsmarktentwicklung betont, zugleich aber weiterhin deutliche Wirkungen des industriellen Strukturwandels hervorgehoben. "Die aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zeigen einen Arbeitsmarkt, der sich langsam stabilisiert", erklärte Heil. Allerdings sei die Krise noch nicht vorbei. "Zwar schwächen sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie ab. Aber die Folgen des Strukturwandels in der Industrie werden immer deutlicher", betonte der SPD-Politiker.

Deshalb müsse man der Wirtschaft und den Beschäftigten mit Weiterqualifizierung "Sicherheit im Wandel" geben. Das sei der Schlüssel dafür, dass Deutschland langfristig wettbewerbsfähig bleibe und möglichst viele Menschen in Beschäftigung blieben. Gerade die Zeit von Kurzarbeit könne sinnvoll für Weiterqualifizierung genutzt werden, betonte der Arbeitsminister.

Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich im September in saisonbereinigter Rechnung erneut günstiger entwickelt als erwartet. Die Arbeitslosenzahl sank bereinigt um saisonale Einflüsse gegenüber August um 8.000 Personen. Damit sind nun 2,847 Millionen Menschen ohne Beschäftigung. Ökonomen rechnen mit einem weiteren Rückgang bis Jahresende. Laut den jüngsten Daten erhielten im Juni nach ersten Hochrechnungen rund 4,2 Millionen Beschäftigte Kurzarbeitergeld und damit rund 400.000 weniger als noch im Juni und 1,7 Millionen weniger als im Mai.

"Auch im kommenden Jahr werden wir das Instrument der Kurzarbeit brauchen", betonte Heil. "Wir sichern damit Arbeitsplätze und geben Unternehmen Planungssicherheit." Diese bräuchten die Fachkräfte in den Betrieben, damit sie nach der Krise wieder voll durchstarten und die Wirtschaft in Gang bringen könnten. Daneben konzentriere sich die Regierung auch auf die Nachvermittlung von jungen Menschen in Ausbildungsstellen. "Wir dürfen nicht zulassen, dass die Pandemie zu einem 'Corona-Ausbildungsjahrgang' führt", sagte Heil.

