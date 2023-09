Heil: Kritiker der Bürgergelderhöhung vergiften gesellschaftliches Klima

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat Kritikern der Erhöhung des Bürgergeldes vorgeworfen, das gesellschaftliche Klima in Deutschland zu vergiften. In seiner Rede während der Generaldebatte im Bundestag zum Haushalt betonte Heil zugleich, dass es mit der jetzigen Bundesregierung keine Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters geben werde. CDU-Chef Friedrich Merz (CDU) hatte kürzlich die Höhe der für 2024 geplanten Steigerung des Bürgergelds für Alleinstehende von 502 auf 563 Euro kritisiert und gefordert, dass sich Arbeit wieder lohnen müsse.

Heil betonte, dass Arbeit den Unterschied mache und Arbeit sich lohne. "Die Regelsätze beim Bürgergeld sichern das Existenzminimum von Menschen. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist keine willkürliche Idee der Koalition, sondern das ist das Gebot unserer Verfassung und entspricht dem Gebot unseres Bundesverfassungsgerichts", sagte Heil im Bundestag. "Deshalb ist es gesellschaftliches Gift, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegen Bedürftige auszuspielen." Wer einen deutlicheren Lohnabstand zum Bürgergeld wolle, der müsse Entlastungen für Beschäftigte schaffen und für gerechte Löhne kämpfen, anstatt willkürlich das Existenzminimum zu beschneiden.

Höheres gesetzliches Renteneintrittsalter ist "lebensfremd"

Mit Blick auf die Debatte um ein höheres gesetzliches Renteneintrittsalter sagte Heil, dass solche Forderungen "lebensfremd und ungerecht" seien. "Tatsache ist, dass man in vielen Berufen weder bis 68 noch bis 69 noch bis 70 arbeiten kann", sagte Heil. So wäre die Erhöhung des Renteneintrittsalters für viele Beschäftigte im Handwerk, der Logistik oder in Pflegeberufen "nichts anderes als eine Rentenkürzung". Ihm gehe es darum, das reale Renteneintrittsalter zu steigern, welches aktuell bei 64,2 Jahren liege.

"Wir brauchen flexiblere Übergänge in den Ruhestand. Aber eine Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters, wie einige es fordern, das werde ich als Arbeits- und Sozialminister nicht machen, das wird es mit dieser Regierung nicht geben", sagte Heil. Sein Ministerium werde in Kürze ein Rentenpaket vorlegen, das dauerhaft für zukünftige Generationen das Rentenniveau festschreibt und stabilisiert sowie eine Finanzierungsgrundlage für dem demografischen Wandel schafft. Die gesetzliche Rente werde das Fundament der Alterssicherung in Deutschland bleiben.

Union wirft Regierung falsche Prioritäten vor

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hermann Gröhe, warf der Bundesregierung hingegen vor, dass die Arbeits- und Sozialpolitik der Bundesregierung nicht den aktuellen Problemen gerecht werden. "Sie setzen die falschen Prioritäten, aber schlimmer noch: Diese Koalition hat keinen gemeinsamen Kompass", sagte Gröhe im Bundestag. "Sie kapieren noch immer nicht, dass eine starke Wirtschaft das Fundament einer verlässlichen sozialstaatlichen Ordnung ist." Dieses Fundament bröckle dank der Politik der Bundesregierung. Die erste Priorität müsse sein, Menschen in Arbeit zu vermitteln, so der Sozialpolitiker der CDU.

