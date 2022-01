Heil kündigt Gesetzentwurf für Mindestlohn von zwölf Euro an

Berlin (Reuters) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will demnächst die von der Ampel-Koalition vereinbarte Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf den Weg bringen.

"Wir werden den Mindestlohn in diesem Jahr auf zwölf Euro anheben", sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Berlin. "Der Gesetzentwurf wird von mir in Kürze vorgelegt." Ab wann die Erhöhung gelten soll, ließ Heil zunächst offen. Derzeit beträgt der Mindestlohn 9,82 Euro in der Stunde.