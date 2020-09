Heil lehnt 'faule Kompromisse' mit Altmaier bei Menschenrechten ab

BERLIN (dpa-AFX) - Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will bei laufenden Verhandlungen in der Bundesregierung über ein Lieferkettengesetz keine "faulen Kompromisse" eingehen. Das Gesetz zielt auf die Einhaltung der Menschenrechte in der globalen Warenproduktion. "Wir wollen ein wirksames Gesetz, wir wollen ein Gesetz, das nicht als Bettvorleger landet", sagte Heil am Mittwoch in Berlin bei einer Veranstaltung der SPD-Bundestagsfraktion. Gelinge dies nicht in laufenden Gesprächen, müsse sich der Koalitionsausschuss mit dem Gesetz befassen.

"Ich verhandele nicht fürs Schaufenster", sagte Heil. Er sei zu Kompromissen bereit. "Ich will keine faulen Kompromisse", betonte Heil aber. Da es offene Punkte gebe, verhandelten die Minister miteinander. Heil und Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hatten bereits im Juli angekündigt, an einem Gesetz arbeiten zu wollen, mit dem größere Firmen dafür verantwortlich gemacht werden, dass entlang der globalen Lieferkette soziale und ökologische Mindeststandards eingehalten werden. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat Bedenken gegen weitgehende Haftungsregelungen.

Heil erläuterte, er wolle, dass ein Unternehmen in Deutschland für die Einhaltung der Menschenrechte in der gesamten Lieferkette haften solle. Die Regelungen müssten rechtssicher sein und für gleiche Wettbewerbsbedingungen sorgen. Kleine und mittlere Unternehmen sollten nicht überfordert werden. An die Adresse von Menschenrechtsorganisationen sagte er: "Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass wir zu 100 Prozent alles durchbekommen werden, aber unter 70 mache ich es nicht." Er könne nicht versprechen, dass es in dieser Woche ein Ergebnis gebe.