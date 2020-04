Heil pocht auf pünktlichen Start der Grundrente

BERLIN (Dow Jones)--Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat die Grundrente gegen die jüngste Kritik aus der Union verteidigt und einen pünktlichen Start des Projekts angemahnt. "Wir haben in der Bundesregierung als Koalition gemeinsame Beschlüsse gefasst", sagte Heil im ZDF-Morgenmagazin. Dies habe das Bundeskabinett auch beschlossen. "Ich will, dass die Grundrente kommt, gerade für die Menschen, die jetzt sehr gefordert sind und niedrige Löhne haben."

Altenpflegehelferinnen, Lagerarbeiter oder Busfahrer seien auf bessere Absicherung im Alter angewiesen, betonte der SPD-Politiker. "Deshalb arbeiten wir daran, dass die Grundrente zum 1. Januar kommt." Heil zeigte sich überzeugt, "dass alle, die in der Koalition was zu sagen haben, dann an einem Strang ziehen werden".

In der Union wurde das Vorhaben in der vergangenen Woche offen infrage gestellt, CDU-Politiker hatten eine Verschiebung um ein Jahr angeregt. Die Bundesregierung hatte laut einem Bericht der Frankfurter Allgemeine Zeitung erwogen, die Grundrente gestaffelt einzuführen und die Zuschläge für Bestandsrentner rückwirkend auszuzahlen. Dennoch halte die Regierung an dem geplanten Starttermin Anfang 2021 fest, berichtete die Zeitung unter Berufung auf eine Stellungnahme der Regierung zum Gesetzentwurf an den Bundesrat.

Heils Referentenentwurf sieht vor, langjährig beschäftigten Geringverdienern einen Rentenzuschlag auszuzahlen, sofern eine Einkommensprüfung vorgenommen wird. Die Abwicklung soll über die Rentenkasse erfolgen, was als aufwendig gilt.

April 20, 2020 03:39 ET (07:39 GMT)