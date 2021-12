Heil setzt auf Zuwanderung und Ausbildung für Fachkräfte

POTSDAM (dpa-AFX) - Die Ampel-Koalition will mit einer liberaleren Einwanderungspolitik und mehr Ausbildung dem Fachkräftemangel entgegenwirken. "Die neue Koalition hat sich vorgenommen, in diesem Bereich liberaler zu sein", sagte der geschäftsführende Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Mittwoch per Video vor dem Ostdeutschen Unternehmertag in Potsdam über die Suche nach qualifizierten Kräften aus dem Ausland.

Heil wies auf das Gesetz zur Einwanderung von Fachkräften hin, das es seit 2020 gibt. SPD, Grüne und FDP wollen das Recht erweitern. Aber: "Die schönsten Ideen für qualifizierte Zuwanderung nützen nichts, wenn wir nicht ein Land sind, das Menschen auch willkommen heißt, die wir gebrauchen können." Heil forderte auch, dass die berufliche Ausbildung attraktiver werden müsse. "Dieses Land braucht nicht nur Master, es braucht auch ein paar Meister." Berufsschulen sollten digital gut ausgestattet sein./vr/DP/ngu