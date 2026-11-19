ESSEN (dpa-AFX) - Der frühere Arbeitsminister Hubertus Heil stellt bei seiner Kandidatur für den SPD-Vorsitz das Thema Arbeit stark in den Mittelpunkt. "Wir sind die moderne Partei der Arbeit, niemand sonst in Deutschland", sagte er beim Parteitag der Ruhr-SPD in Essen. Zuvor ihn am Mittwoch bereits der Beirat der SPD Dortmund für den Parteivorsitz nominiert.

Werbung

Die Sozialdemokraten müssten Lösungen für die echten Probleme der Menschen anbieten. "Es gibt unglaubliche Sorgen und Ängste, und zwar nicht nur unberechtigte", sagte er. Entscheidend für viele Menschen sei, dass Arbeitsplätze in der Industrie erhalten blieben und dass jeder junge Mensch eine Ausbildung machen könne.

Es war Heils erster Auftritt vor der Parteibasis, nachdem er seine Kandidatur für das Amt als Parteichef angekündigt hat.

Kritik an Parteispitze nach Sachsen-Anhalt-Wahl

Dass er sich zur Kandidatur entschlossen habe, hänge ganz wesentlich damit zusammen, wie die Parteispitze mit dem schlechten Abschneiden bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt umgegangen sei. Er sei "zutiefst bestürzt" gewesen, dass es erstmals seit 1945 in einem deutschen Bundesland nicht für eine demokratische Mehrheit gereicht habe. "Als man in Berlin dann kommentiert hat: Wir sind stabil bei neun Prozent - da dachte ich: Das kann es doch nicht sein", kritisierte Heil.

Werbung

Heil: "Antifaschistische Reden" reichen nicht gegen die AfD

Im Kampf gegen die AfD reiche es nicht, die Menschen immer wieder vor den Gefahren durch Rechtsextremismus zu warnen. Die SPD müsse sich selbst klarmachen: "Sind die zu stark, sind wir zu schwach", rief Heil den Parteitags-Delegierten zu. Es müsse der Partei gelingen, die Menschen von sozialdemokratischen Lösungen zu überzeugen und ihnen zu zeigen, "dass man nicht solchen Leuten hinterherlaufen muss, wenn man Probleme hat".

Auch den Kampf gegen Kriminalität und Gewalt müsse man sich dabei stärker auf die Fahnen schreiben, weil diese Themen die Menschen beschäftigten. "Die SPD muss die Partei auch der öffentlichen Sicherheit sein", forderte Heil. "Warum Teile der Linkspartei ein gebrochenes Verhältnis zu Rechtsstaat und Polizei haben, habe ich nie verstanden. Nur sehr reiche Leute können sich eine schwache Polizei leisten, die können sich private Sicherheitstruppen leisten."/mhe/DP/he