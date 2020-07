Heil setzt nach Arbeitsmarktzahlen auf schnelle Ankurbelung der Wirtschaft

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat in Reaktion auf die jüngsten Arbeitsmarktdaten gefordert, die Wirtschaft "schnell wieder in Gang" zu bringen. "Die Zahlen, die uns heute aus Nürnberg erreichen, zeigen, wie der tiefe wirtschaftliche Einbruch - der wohl größte unserer Generation - seine Spuren auf dem deutschen Arbeitsmarkt hinterlässt", erklärte Heil laut einer Mitteilung seines Ministeriums. Die Arbeitslosigkeit steige weiter an, allerdings im internationalen Vergleich in einem sehr moderaten Verhältnis. Die hohen Kurzarbeiterzahlen zeigten zudem, dass das Instrument nach wie vor helfe, Menschen in Beschäftigung zu halten - und das auf einem hohen Niveau.

"Dennoch: Arbeitslosigkeit zu verhindern ist das eine, die Wirtschaft schnell wieder in Gang zu bringen eine andere Herausforderung", betonte der Arbeitsminister. Das Konjunkturpaket der Regierung sei daher die richtige Antwort auf die Krise, da es die Nachfrage stärke, krisenbetroffene Unternehmen unterstütze und gezielte Anreize für Investitionen setze. Darüber hinaus habe die Regierung mit der Ausbildungsprämie für kleine und mittlere Unternehmen deutlich gemacht, "dass wir um jeden Ausbildungsplatz kämpfen werden".

Die Arbeitslosenzahl war von Mai auf Juni infolge der Corona-Krise deutlich gestiegen, der Arbeitsmarkt entwickelte sich aber günstiger als noch im Vormonat und von Experten erwartet. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) bekanntgab, erhöhte sich die Arbeitslosenzahl bereinigt um saisonale Einflüsse gegenüber Mai um 69.000 Personen. Damit sind nun 2,853 Millionen Menschen ohne Beschäftigung. Im Mai hatte sich die Zahl der Arbeitslosen saisonbereinigt in revidierter Rechnung noch um 237.000 erhöht.

"Der Arbeitsmarkt ist wegen der Corona-Pandemie weiterhin unter Druck", hatte der BA-Vorstandsvorsitzende Detlef Scheele konstatiert. "Der massive Einsatz von Kurzarbeit stabilisiert aber den Arbeitsmarkt." Sowohl Unternehmer als auch Gewerkschaften forderten aber in Reaktion auf die Arbeitsmarktzahlen eine schnelle Verlängerung der Sonderregelungen zur Kurzarbeit.

