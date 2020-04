Heil verteidigt langsame Lockerung der Corona-Maßnahmen

BERLIN (Dow Jones)--Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat Kritik aus Wirtschaft und Opposition zurückgewiesen, die Corona-Maßnahmen würden zu langsam gelockert. Deutschland befinde sich noch in der Akutphase, sagte der SPD-Politiker der Neuen Osnabrücker Zeitung. Für die Zeit danach stellte er Konjunkturprogramme in Aussicht.

"Wir sind noch in der Akutphase. Schießen die Infektionszahlen wieder hoch, wäre das gesundheitlich und wirtschaftlich das Schlimmste, was uns passieren kann", mahnte Heil. "Sobald die Akutphase überstanden ist, wird es weitere Lockerungen geben, und die Bundesregierung wird den Neustart der Wirtschaft mit konjunkturellen Maßnahmen unterstützen."

Aktuell könne man aber noch keine Entwarnung geben. Katastrophen wie in Italien, Frankreich oder New York müssten vermieden werden. Denn das würde auch zu wirtschaftlichen Rückschlägen ungeahnten Ausmaßes führen, so Heil.

Bund und Länder hatten sich am Mittwoch auf einen Fahrplan geeinigt, der die Öffnung erster Geschäfte ab kommendem Montag vorsieht. Großflächige Läden sowie Restaurants und Bars bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Vertreter von FDP und AfD und von Wirtschaftsverbänden gehen die Lockerungen nicht weit genug.

Heil betonte, er könne die Ungeduld vieler Menschen verstehen. "Wir tun alles, um noch in diesem Jahr eine Trendwende zu schaffen, sodass die Wirtschaft wieder durchstarten kann", versprach Heil. Die Bundesregierung tue alles, um Brücken zu bauen und Jobs zu sichern, wo immer es gehe, etwa mit dem massiv erleichterten Zugang zur Kurzarbeit.

