Heil warnt vor Versäumnissen bei der Sicherung von Fachkräften

BERLIN (Dow Jones)--Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat vor Wachstumseinbußen gewarnt, falls es in Deutschland künftig keine bessere Sicherung von Fachkräften gibt. "Fachkräftesicherung ist neben der Frage der Modernisierung unserer Energieversorgung und neben der Digitalisierung die entscheidende Frage für Wohlstandssicherung in diesem Land", sagte Heil bei einer Pressekonferenz mit Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nach einem Fachkräftegipfel in Berlin.

"Wenn es uns nicht gelingt, dieses Thema zu wuppen in Deutschland, dann wird Fachkräftemangel nicht nur in der jetzigen Situation, sondern dauerhaft zusehends zu einer Wachstumsbremse in Deutschland", warnte er.

Der Arbeitsminister will besonders die berufliche Bildung stärken. An allen Schulen solle es eine Berufsorientierung geben, sagte Heil. Die Weiterbildung will er mit einem Qualifizierungsgeld und einer Bildungszeit stärken. Auch solle es ein modernes Einwanderungsrecht geben. Im Herbst sollten dazu Eckpunkte vorgelegt werden, sagte Heil.

Stark-Watzinger erklärte, dabei gehe es besonders bei der Anerkennung von Berufsabschlüssen um den Abbau bürokratischer Hürden. Ein wichtiger Baustein der Strategie sei die Exzellenzinitiative Berufliche Bildung, mit der man die berufliche Orientierung ausbauen und insbesondere die Gymnasien stärker einbeziehen wolle. Akademische und berufliche Bildung seien "unterschiedlich, aber gleichwertig".

Habeck sagte, "wir müssen uns deutlich stärker für Einwanderung öffnen und gemeinsam dafür werben, dass Deutschland ein weltoffenes Land ist mit interessanten und hochwertigen Arbeitsplätzen."

