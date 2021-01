Heil will Arbeitsschutzstandards in Corona-Pandemie verschärfen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesarbeitsminister Hubertus Heil drängt auf eine Verschärfung der Arbeitsschutzregeln, um während der Corona-Pandemie mehr Menschen von zuhause aus arbeiten zu lassen. Arbeitgeber sollten ihren Arbeitnehmern ein verbindliches Angebot zur Arbeit im Homeoffice machen müssen, sofern deren Tätigkeit dies hergebe, forderte der SPD-Politiker. Dort, wo man am Arbeitsplatz erscheinen müsse, sollten Schutzbestimmungen wie etwa Hygiene- und Abstandsregeln verschärft werden. Der Vorschlag wird am Dienstag in den Beratungen von Bundesregierung und Ministerpräsidenten diskutiert.

"Wir wollen wo immer es geht unsere Volkswirtschaft auch in der Pandemie am Laufen halten", erklärte Heil. "Der Schutz der Gesundheit ist das Wichtigste. Wir wollen verhindern, dass wir in einen noch größeren Lockdown der deutschen Wirtschaft gehen."

Bund und Länder sorgen sich um die Mutationen des Coronavirus, die von Experten für ansteckender gehalten und für den Anstieg von Infektionszahlen in Großbritannien und Irland verantwortlich gemacht werden. Daher wird über eine Verschärfung bestehender Corona-Maßnahmen nachgedacht.

Sollten Bund und Länder sich in den Beratungen am Dienstag auf schärfere Arbeitsschutzregeln verständigen, werde er sie unverzüglich per Rechtsverordnung umsetzen, so Heil.

"Wir müssen verbindlicher werden, was die Frage des Angebots von Homeoffice betrifft, übrigens auch um den öffentlichen Personennahverkehr zu entlasten", so Heil. Wo immer es möglich ist, sollte Homeoffice ermöglicht und von den Arbeitnehmern auch angenommen werden.

Reinhold von Eben-Worlee, Präsident des Verbands Die Familienunternehmer, sagte, bereits 75 Prozent der Familienunternehmen böten ihren Mitarbeitern Homeoffice an. "Einen Homeoffice-Zwang braucht es nicht", so von Eben-Worlee.

Seit Wochen wird über die Notwendigkeit von mehr Homeoffice gestritten. Ende vergangenen Jahres hatte Heil nach Einwänden vom Koalitionspartner Union ein Gesetz zum Rechtsanspruch auf Homeoffice zurückgezogen.

