BERLIN (dpa-AFX) - Der ehemalige Arbeitsminister Hubertus Heil will seine Kandidatur für den SPD-Vorsitz auch gegen ein anderes Votum der Parteispitze aufrechterhalten. "Parteivorsitzende werden nicht ernannt, sondern von den Delegierten des Bundesparteitags gewählt. Das ist innerparteiliche Demokratie", sagte Heil dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Es ist immer so, dass ein Parteivorstand einen Vorschlag macht. Aber am Ende entscheidet der Parteitag. Der große Zuspruch aus der Partei freut mich sehr, und ich werde antreten."

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Heil sprach sich zudem für den Erhalt der Doppelspitze aus. "Ich finde, die SPD sollte bei der Doppelspitze bleiben", sagte er auf eine Frage zu Überlegungen über einen alleinigen Vorsitz von Manuela Schwesig. Über die Ministerpräsidentin sagte er: "Ich kenne sie gut und halte sehr viel von ihr. Sie hat bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern unter schwierigen Bedingungen 35 Prozent geholt. Und sie hat gerade wieder gezeigt, dass sie geräuschlos eine Regierung auf die Beine stellen kann."

Schwesig als Co-Vorsitzende oder alleinige Chefin?

Heil hatte am Samstag als erster Bewerber seine Kandidatur bekanntgegeben. Damit könnte es beim Parteitag Mitte Januar in Bremen zu einer Kampfabstimmung zwischen Parteichef Lars Klingbeil und ihm kommen. Seit dem Rücktritt von Bärbel Bas im Oktober steht der Finanzminister allein an der Spitze der SPD. Ob er noch einmal antritt, hat Klingbeil bisher aber offengelassen.

Von vielen in der SPD wird auch erhofft, dass Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig für die Parteispitze antritt. Ein Termin für die Erklärung ihrer Kandidatur könnte laut "Süddeutscher Zeitung" der kommende Donnerstagabend sein, wenn es vor der nächsten Bundesratssitzung zu einem Treffen der SPD-Spitze mit den Ministerpräsidenten kommt./gma/DP/zb