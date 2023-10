Heil will Geflüchtete mit Bleibeperspektive schneller in Arbeit bringen

Heute im Fokus

Morgan Stanley macht weniger Gewinn. SAF-HOLLAND hebt Jahresziele an. Uniper will mit Kapitalherabsetzung wieder ausschüttungsfähig werden. ASML muss Auftragsrückgang verkraften. Gewinn von Travelers sinkt wegen Unwetterschäden. thyssenkrupp-Stahltochter sieht vermehrt Belastungsfaktoren. BMW übernimmt in den USA den Ladestandard von Tesla. CropEnergies erwartet Rückgänge bei Umsatz und Ergebnis in Q3.