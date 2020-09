Heil will Mindestlohn von 12 Euro bis 2025

BERLIN (Dow Jones)--Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) plant, dass der gesetzliche Mindestlohn bis 2025 eine Höhe von 12 Euro erreicht haben soll. Auf eine entsprechende Frage im Interview mit der Düsseldorfer Rheinischen Post sagte Heil: "Das halte ich für erreichbar."

Der Mindestlohn sei eine Erfolgsgeschichte, betonte Heil. "Wir müssen dennoch Konsequenzen aus der Corona-Krise ziehen. Eine davon muss sein, dass diejenigen, die als Heldinnen und Helden des Alltags gefeiert wurden, mehr bekommen als warme Worte." Deshalb begrüße er auch den neuen Tarifvertrag in der Altenpflege.

Heil stellte in Aussicht, den neuen Tarifvertrag für die "gesamte Branche" für verbindlich zu erklären, sobald ein entsprechender Antrag vorliege, der die Voraussetzungen erfülle. Der Minister sagte: "Eine starke Tarifbindung hat für mich Priorität, gemeinsam mit einer angemessenen Lohnuntergrenze."

Bei deren Weiterentwicklung sollten wir uns stärker an der mittleren Lohn- und Gehaltsentwicklung orientieren." Dieser Weg öffne eine Perspektive, um rascher zu 12 Euro zu kommen. Heil ergänzte: "Ich möchte grundsätzlich an der Mindestlohnkommission festhalten, in der Sozialpartner uns Vorschläge zum Mindestlohn machen."

