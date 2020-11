Heil will Sozialschutz in digitalen Plattformen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will Billiglöhnen in den boomenden digitalen Plattformen einen Riegel vorschieben. "Ich werde nicht zulassen, dass Digitalisierung in der Plattformökonomie mit Ausbeutung verwechselt wird", sagte Heil der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Nach Eckpunkten des Arbeitsministeriums, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen, soll es auch für soloselbstständige Plattformtätige künftig stets sozialen Schutz und angemessene Bedingungen geben. Betroffen sind etwa Essenslieferanten, Fahrdienste und Haushaltsdienstleistungen, aber auch Plattformen für Textarbeit, Programmierung und kreative Tätigkeiten./bw/DP/zb