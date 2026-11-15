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Heil will SPD als Parteivorsitzender wieder erkennbar machen

BERLIN (dpa-AFX) - Hubertus Heil will im Fall seiner Wahl zum SPD-Vorsitzenden das Profil der Partei wieder schärfen. "Wir müssen zu unserer Regierungsverantwortung stehen, aber wir brauchen gleichzeitig eine Partei, die erkennbar ist", sagte der frühere Bundesarbeitsminister in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin".

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Der 54-Jährige hatte zuvor in einem Brief an die Landesverbände und den Parteivorstand angekündigt, beim Parteitag im Januar für den SPD-Vorsitz kandidieren zu wollen. Heil sagte, er bekomme dafür von der Basis der SPD viel Zuspruch. Ein Landesverband habe ihn in der vergangenen Nacht bereits - ohne sein Wissen - für den Parteivorsitz nominiert. "Das heißt, da ist offensichtlich eine Sehnsucht, auch eine große Unterstützung, dass da jemand ist, der seinen Beitrag leistet."

Der SPD-Politiker machte deutlich, dass er kein Interesse an einem Ministeramt habe. "Ich trete dafür an, mich dem Amt des Parteivorsitzenden voll und ganz, mit voller Kraft zu widmen." Er wolle dazu beitragen, die Sozialdemokraten wieder stärker zu machen. "Denn zwölf Prozent dürfen nicht das letzte Wort der Geschichte sein", sagte Heil mit Blick auf die Umfragewerte der SPD./sk/DP/jha

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