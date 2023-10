Heil will "Job-Turbo" für Ukrainer in Deutschland zünden

Berlin (Reuters) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will ukrainische Geflüchtete in Deutschland mit einem "Job-Turbo" schneller in Arbeit bringen.

Viele der vor dem russischen Angriffskrieg nach Deutschland geflohene Ukrainer und Ukrainerinnen hätten zwar bereits eine Beschäftigung gefunden, sagte Heil am Mittwoch in Berlin. "Aber es reicht bei weitem nicht aus." Die deutsche Wirtschaft brauche dringend Arbeits- und Fachkräfte. "Arbeit schafft auch Integration."

Deutschland hat seit Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 gut eine Millionen ukrainische Geflüchtete aufgenommen. Die Bundesregierung beschloss damals, dass die ankommenden Menschen sofort berechtigt sind, Bürgergeld zu beziehen. Nach Angaben der Vorstandsvorsitzenden der Bundesagentur für Arbeit (BA), Andrea Nahles, liegt die Beschäftigungsquote der Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland derzeit bei 19 Prozent. Die Jobcenter der Arbeitsagentur sollen die Geflüchteten im erwerbsfähigen Alter jetzt noch engmaschiger betreuen und in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft gezielt in Arbeit bringen.

Heil betonte, die Sprachkenntnisse der Betroffenen müssten dafür nicht in allen Fällen perfekt sein, um einer Arbeit nachzugehen. Allerdings sei in Deutschland der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften besonders groß. Sonderbeauftragter der Regierung für die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten wird BA-Vorstand Daniel Terzenbach. Er soll die Arbeitsagenturen auf die neue Aufgabe vorbereiten und die Gespräche mit Wirtschaftsvertretern führen. Bei den Kommunen wolle er zudem ausloten, ob ausreichende Kinderbetreuung vorhanden sei, um auch Mütter gezielt in Arbeit bringen zu können, sagte Terzenbach.

FAST 200.000 GEFLÜCHTETE ERWERBSTÄTIG

Im Juli 2023 gab es in Deutschland nach Daten der Bundesagentur für Arbeit rund 196.600 Beschäftigte ukrainischer Staatsangehörigkeit - davon 154.600 in sozialabgabenpflichtiger Beschäftigung und 42.000 in Minijobs. Das seien fast 70.000 und über 50 Prozent mehr gewesen als ein Jahr zuvor und fast dreimal mehr als im Juli 2021 vor Ausbruch des Ukraine-Krieges.

Dies beinhaltet - wie die folgenden Zahlen auch - nicht nur Geflüchtete, sondern auch Ukrainerinnen und Ukrainer, die schon länger in Deutschland sind. 480.300 erwerbsfähige Personen aus der Ukraine erhielten im Juni 2023 Bürgergeld - rund 171.500 mehr als ein Jahr zuvor. Daten für September 2023 weisen rund 407.900 Menschen aus der Ukraine als arbeitssuchend aus. Davon waren 205.900 als arbeitslos registriert. Als arbeitslos gelten nur Personen, die dem Arbeitsmarkt auch zur Verfügung stehen.

Eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) war im August zu dem Ergebnis gekommen, dass im Frühjahr 2023 im Durchschnitt 18 Prozent der Geflüchteten erwerbstätig waren. Die Erwerbsquote steige aber zwölf Monate nach der Ankunft auf 28 Prozent.

(Bericht von Holger Hansen, Alexander Ratz; redigiert von; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)