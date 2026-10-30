Heilongjiang Tianyouwei Electronics A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

30.10.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite standen 1,05 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 950,1 Millionen CNY umgesetzt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,69 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,58 CNY je Aktie erzielt worden.

Heilongjiang Tianyouwei Electronics A hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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