Heilongjiang Tianyouwei Electronics A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Heilongjiang Tianyouwei Electronics A hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,69 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,58 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 1,05 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 950,1 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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