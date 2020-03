STIHL entwickelt, fertigt und vertreibt Motorsägen und Motorgeräte für die Forstwirtschaft, Garten- und Landwirtschaftspflege sowie die Bauwirtschaft. 1926 gegründet, ist STIHL die meistverkaufte Motorsägenmarke der Welt. Am Firmensitz im baden-württembergischen Waiblingen entstand unter Leitung von Heinkel Modulbau, Blaubeuren, in nur fünf Monaten Bauzeit ein neues 2-geschossiges Bürogebäude mit Besprechungsräumen und Concept Store.

Concept Store mit Besprechungsräumen

Das neue Bürogebäude verfügt im Erdgeschoss über einen Concept Store, dessen Einrichtung dem aktuellen STIHL Fachhandel entspricht, sowie über Büro- und Besprechungsräume, Sanitäranlagen und Teeküchen. Die Außenfassade des Modulgebäudes besteht aus zweifarbigen HPL-Colorplatten. Dank der guten und reibungslosen Kommunikation mit STIHL und den verantwortlichen Architekten konnte das Bürogebäude zeitgleich mit der Fertigstellung der Außenlagen bezogen werden.

Das STIHL-Bürogebäude in Modulbauweise auf einen Blick

- 2-geschossiges Bürogebäude mit Besprechungsräumen und Concept Store

- Größe: ca. 2000 m2

- Raumhöhe: 2,90 Meter

- Warmwasserheizung über Nahwärme

- Klimatisierung

- Fassade: 2-farbige HPL-Colorplatte

- Bauzeit: 5 Monate

- Brandschutz F30

- Aktuelle EnEV

Weitere Informationen:

Heinkel Modulbau GmbH

Jochen Daur

Helfensteinerstr. 28

89143 Blaubeuren

Tel: 07344 - 173-13

E-Mail: j.daur@heinkel-modulbau.de

Website: www.heinkel-modulbau.de

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Projekt:Agentur Heimpel Braunsteffer GmbH

Claudia Braunsteffer

Magirusstraße 33

89077 Ulm

Tel: 0731 - 96287-0

E-Mail: c.braunsteffer@projektagentur.de

Über die Heinkel Modulbau GmbH

Die Heinkel Modulbau GmbH mit Sitz in Blaubeuren ging im Jahre 2000 aus dem 1945 gegru¨ndeten Familienunternehmen Heinkel Fahrzeugbau und der Firma Heinkel Medizinsysteme hervor. Das Unternehmen ist auf die Planung und Erstellung hochwertiger, mobiler Raumsysteme und Sondercontainer in modularer Bauweise fu¨r Bu¨ro und Verwaltung, Kindergärten und Schulen, Verkaufsbereiche, Technikausstattungen, Medizin und Labor, Pforten sowie Sanitär und Soziales spezialisiert. Neben Raumsystemen fu¨r Privatwirtschaft, Großindustrie und öffentliche Hand bietet Heinkel Modulbau auch spezielle Technik-Container fu¨r ganz besondere Anforderungen. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine gleichbleibende Qualität und Präzision in der Fertigung aus und konnte sich dank der hochwertigen Modulbau-Lösungen in dem kontinuierlich wachsenden Markt immer höhere Marktanteile sichern. Neben dem Kerngeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz realisiert das Unternehmen auch vermehrt im anderssprachigen Ausland hochprofessionelle Lösungen fu¨r mobile Raumsysteme. Mit seinen 75 Mitarbeitern erwirtschaftete die Heinkel Modulbau GmbH im Jahr 2016 einen Umsatz von u¨ber 20 Millionen Euro.

www.heinkel-modulbau.de

Dies ist eine Presseinformation der Heinkel Modulbau GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

