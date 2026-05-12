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Aktien von Infineon, AIXTRON & Co. ziehen an: JENOPTIK mit weiterem Rekord

13.05.26 11:30 Uhr
Aktien von Infineon, AIXTRON & Co. gefragt: JENOPTIK steigt auf Rekordniveau | finanzen.net

Die bereits am Vortag auf ein Rekordhoch geschnellten Aktien von JENOPTIK haben die Kursgewinne am Mittwoch noch ausgebaut.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
50,34 EUR 4,24 EUR 9,20%
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Infineon AG
62,30 EUR 2,75 EUR 4,62%
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
86,10 EUR 4,65 EUR 5,71%
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Mit einem Plus von fast elf Prozent erreichten sie bei 43,34 Euro einen Höchststand. Nach den überraschend starken Quartalszahlen vom Vortag gebe es nun Anschlusskäufe, heißt es im Handel.

Der Auftragseingang des Optoelektronikkonzerns sei beeindruckend, schrieb Experte Lasse Stueben von der Berenberg Bank. Er habe die Konsensschätzung um 30 Prozent übertroffen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum betrage die Zunahme fast drei Viertel. Im Segment Halbleiter sei der Ordereingang sogar um 163 Prozent nach oben geschnellt, allerdings angetrieben von einem Großauftrag.

Am Vortag hatten die Aktien den Xetra-Handel mit einer Kurslücke von 2,90 Euro oder acht Prozent aufgenommen. In der Spitze war der Kurs sogar um 15,6 Prozent auf knapp 42 Euro gestiegen und hatte damit das bisherige Rekordhoch von Mitte 2018 hinter sich gelassen. Anschließend hatten Anleger Kursgewinne eingestrichen. Diese niedrigeren Kurse nutzten Anleger am Mittwoch wieder zum Einstieg.

Der Boom bei Halbleitern trieb zur Wochenmitte auch andere Werte aus dem Sektor weiter in die Höhe. Im DAX lagen Infineon mit einem Plus von fast 6 Prozent auf den vorderen Plätzen. AIXTRON, ebenso wie JENOPTIK im MDAX, gewannen über 7 Prozent. SUSS MicroTec SE verzeichneten im SDAX Aufschlage von gut 5 Prozent.

/bek/ajx

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: SmartCaps, 360b / Shutterstock.com

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07.05.2026Infineon KaufenDZ BANK
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30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
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