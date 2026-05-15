Heiße Halbleiter

Die Börsenparty der Halbleiter geht in die nächste Runde. Besonders Samsung Electronics und SK hynix ziehen getrieben durch den KI-Boom kräftig an.

• Aktien von Samsung Electronics und SK hynix nehmen Bestmarken ins Visier

• Halbleiter erhalten Rückenwind durch starke KI-Chipnachfrage und robuste Halbleiterexporte

• Tarifstreit bei Samsung von KI-Boom überschattet



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KI-Boom treibt Samsung und SK hynix weiter an

In Seoul zeigt sich der KOSPI wieder einmal in Rallylaune: Am Dienstag springt das Barometer auf ein neues Allzeithoch. Besonders gefragt bleiben dabei Chipwerte. Laut Dow Jones Newswires verweisen Marktteilnehmer auf die anhaltend hohe Nachfrage nach Halbleitern, die in KI-Servern und KI-Beschleunigern zum Einsatz kommen. Rückenwind liefern demnach auch die jüngsten Ergebnisse von NVIDIA sowie der Optimismus rund um die weltweiten Ausgaben für KI-Infrastruktur.

Zu den größten Profiteuren gehören dabei Samsung Electronics und SK hynix. Entsprechend euphorisch ist die Kursreaktion bei den Aktien am Dienstag: Im Heimathandel steigt die Aktie von Samsung Electronics zeitweise um 2,82 Prozent auf 300.750 Südkoreanische Won. Damit bleibt das jüngste Rekordhoch von 302.000 Südkoreanische Won zum Greifen nahe. Die Papiere von SK hynix schießen derweil um 7,21 Prozent auf 2.081.000 Südkoreanische Won nach oben. In der Spitze erreichte die Aktie bei 2.087.000 Südkoreanische Won ein neues Allzeithoch.

KI-Boom bleibt zentraler Kurstreiber

Beide Titel profitieren weiterhin von der hohen Nachfrage nach Speicherchips und weiteren Komponenten, die in KI-Servern und Beschleunigern benötigt werden. So lassen die Papiere den breiten Markt deutlich hinter sich und konnten sich seit Jahresbeginn jeweils weit über 100 Prozent verteuern.

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Zusätzlichen Rückenwind liefert das Wachstum der südkoreanischen Halbleiterexporte. Laut Dow Jones Newswires verzeichneten diese weiterhin eine starke Entwicklung. Damit bleibt der Chipsektor in Seoul einer der wichtigsten Treiber der aktuellen Börsenrally, während Samsung und SK hynix als zentrale Profiteure der KI-Nachfrage im Fokus stehen.

Samsung: Tarifstreit wird von KI-Euphorie überschattet

Die Rally der Halbleiter geht dabei so weit, dass sie sogar ihre Schatten vorauswirft und andere Schauplätze in den Hintergrund rückt - so auch bei Samsung: Wie Reuters berichtet, hat eine Gewerkschaft aus dem Bereich Konsumelektronik ein südkoreanisches Gericht eingeschaltet, um eine Abstimmung über eine Gehaltsvereinbarung zu blockieren. Hintergrund ist ein Deal, der vor allem Beschäftigten in den Chipsparten hohe Boni zusichert, während Mitarbeiter aus Bereichen wie Smartphones, TV und Haushaltsgeräte deutlich weniger profitieren.

Der Streit zeigt, wie stark der KI-Boom inzwischen auch intern wirkt. Reuters zufolge sollen einige Beschäftigte aus Samsungs Speicherchipgeschäft in diesem Jahr Gesamtboni von rund 416.000 US-Dollar erhalten.

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Was bedeutet das jetzt für Anleger?

Für Anleger bleibt die zentrale Frage, ob die Rally noch von Gewinnmomentum getragen wird oder bereits zu viel KI-Fantasie vorweggenommen hat. Besonders bei Samsung offenbaren sich neben der Euphorie aber auch interne Reibungspunkte. Wer bereits investiert ist, dürfte vor allem auf Anschlusskäufe, Exportdaten und neue Signale aus der KI-Infrastruktur achten.

Neueinstiege wirken nach der massiven Jahresrally dagegen anspruchsvoller. Entscheidend wird, ob aus der Nachfrage nach KI-Servern und Beschleunigern weiter belastbares Umsatz- und Margenwachstum entsteht. Dann könnten beide Aktien ihre Stärke verteidigen. Bleibt die Bestätigung aus, dürfte gerade bei SK hynix nach dem Rekordlauf auch die Fallhöhe steigen.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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