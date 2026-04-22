Heißgelaufene Rally?

Die Infineon-Aktie hat in den vergangenen Tagen deutliche Gewinne verzeichnet. Positive Analystenstimmen und ein freundlicher Technologietrend stützen die Kursentwicklung.

• Jefferies bestätigt "Buy" für Infineon mit 52-Euro-Kursziel

• Aktie steigt weiter und notiert bereits über dem Analystenziel

• Halbleitersektor insgesamt stark gelaufen - erste Überhitzungssignale?



Wer­bung Wer­bung

Jefferies bleibt bullish - Infineon zieht weiter davon

Die Dynamik bleibt intakt: Nachdem die Aktie von Infineon in der vergangenen Woche erstmals seit dem Jahr 2000 die Marke von 50 Euro überschritten hat, setzt sich die Rally fort. Zum Wochenstart steht via XETRA zeitweise ein Plus von 1,22 Prozent auf 54,81 Euro auf der Kurstafel.

Rückenwind kommt von der Analystenseite. Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung auf "Buy" bestätigt, das Kursziel liegt bei 52 Euro. Laut dpa-AFX betont Analyst Janardan Menon, Infineon habe "seine Führungsstellung bei Chips für die Autobranche im vergangenen Jahr weiter ausgebaut". Besonders relevant: Die Dominanz bei Mikrocontrollern für softwaredefinierte Fahrzeuge gilt als struktureller Wachstumstreiber. Der seit 2018 laufende Aufwärtstrend in diesem Segment dürfte sich fortsetzen und sowohl Umsatz als auch Gewinne weiter antreiben.

Bemerkenswert ist jedoch die aktuelle Diskrepanz: Der Markt hat das Jefferies-Kursziel bereits überholt. Die Bewertung läuft damit schneller als die Analystenanpassungen.

Wer­bung Wer­bung

Branchenrally bleibt breit abgestützt - erste Risse sichtbar

Die Bewegung bei Infineon ist kein Einzelfall. Laut dpa-AFX wurde die jüngste Aufwärtswelle durch starke Signale aus den USA und Europa ausgelöst. Vor allem Texas Instruments überzeugte mit einem "grundsoliden Quartalsbericht", während STMicroelectronics mit einer Umsatzprognose über den Erwartungen überraschte.

Entsprechend uneinheitlich, aber insgesamt auf hohem Niveau zeigen sich die aktuellen Kursbewegungen: Die Aktie von AMD legt vorbörslich an der NASDAQ um 0,82 Prozent zu, nachdem sie zuvor bereits um 13,91 Prozent gestiegen war. STMicroelectronics kommt in Paris nicht recht vom Fleck und verharrt bei 43,40 Euro (+0,07%). Der Halbleiter-Ausrüster AIXTRON hingegen notiert stellenweise 1,67 Prozent tiefer bei 45,79 Euro. ASML verliert im Amsterdamer Handel zeitweise 0,95 Prozent auf 1.237,70 Euro, während sich BE Semiconductor Industries stabil bei 250,90 Euro (+0,12%) hält.

Die strukturelle Story bleibt klar: Datenzentren, Cloud und Automotive treiben den Sektor gleichzeitig an. Besonders die Nachfrage rund um KI-Infrastruktur sorgt für eine breite Gewinnexpansion.

Wer­bung Wer­bung

Bewertung läuft voraus - Markt preist Perfektion ein

Genau hier liegt das Risiko. Laut Barron's befindet sich der Halbleitersektor in einer außergewöhnlichen Rally. Der Branchen-ETF SOXX ist demnach seit Ende März um rund 50 Prozent gestiegen und handelt inzwischen bei etwa dem 25-Fachen der erwarteten Gewinne, deutlich über dem langjährigen Schnitt.

Steve Sosnick, Marktstratege bei Interactive Brokers, warnt laut Barron's: "Ein großes Risiko ist jetzt, dass die Erwartungen zu hoch werden." Gleichzeitig bleibt der zyklische Charakter der Branche bestehen. Historisch folgen auf solche Phasen oft scharfe Korrekturen.

Infineon als relativer Gewinner - aber Timing wird entscheidend

Infineon bleibt innerhalb dieses Umfelds einer der strukturell stärksten Werte, insbesondere durch die klare Positionierung im Automotive-Segment. Die operative Story ist intakt, die Nachfragebasis breit und weniger hypegetrieben als bei reinen KI-Playern.

Kurzfristig ist die Lage jedoch komplexer: Die Aktie läuft bereits über das aktuelle Analystenziel hinaus und profitiert von einer sektorweiten Euphorie, die zunehmend in Richtung Überbewertung tendiert.

Die logische Konsequenz: Stärke nutzen, aber nicht blind hinterherlaufen - selektive Gewinnmitnahmen im Sektor dürften wahrscheinlicher werden, während Rücksetzer bei Infineon eher als Einstiegschance zu werten sein könnten.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.