Helius Medical Technologies A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

13.11.26 06:35 Uhr

Helius Medical Technologies A äußerte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Helius Medical Technologies A -32,890 USD je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Helius Medical Technologies A 3,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 380,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net