Helix Biopharma stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Helix Biopharma präsentierte am 12.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Helix Biopharma ein EPS von -0,030 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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