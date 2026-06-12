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Helix Biopharma stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

14.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Helix Biopharma Corp Registered Shs
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Helix Biopharma präsentierte am 12.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Helix Biopharma ein EPS von -0,030 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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