Hella nach neun Monaten mit leichtem Umsatzanstieg

FRANKFURT (Dow Jones)--Hella hat den Umsatz in den ersten neun Monaten leicht gesteigert. Gestützt wurde die Umsatzentwicklung vom Segment Business Group Licht.

Wie der unter der Dachmarke Forvia mit dem französischen Partner Faurecia agierende Automobilzulieferer mitteilte, stieg der Umsatz währungsbereinigt um 0,8 Prozent auf 6,0 Milliarden Euro. Der berichtete Umsatz lag mit 5,9 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau.

"Vor allem das dritte Quartal ist erwartbar herausfordernd gewesen. Bereits im ersten Halbjahr hat sich die globale Fahrzeugproduktion schwach entwickelt, und gerade in den letzten drei Monaten sind die Produktionsvolumina weltweit deutlich zurückgegangen", sagte Bernard Schäferbarthold, Vorsitzender der Geschäftsführung von Forvia Hella laut Mitteilung. "Zudem haben sich die negativen Effekte aus unserem Kundenmix, Verschiebungen bei Serienanläufen sowie durch den langsameren Hochlauf der Elektromobilität im dritten Quartal noch mehr als zuvor bemerkbar gemacht."

Gestützt wurde die Umsatzentwicklung durch das Wachstum im Segment Business Group Licht. Hier stieg der Umsatz um 4,1 Prozent auf 3,0 Milliarden Euro. Zurückzuführen sei dies vor allem auf die vollumfängliche Berücksichtigung des chinesischen Gemeinschaftsunternehmens Beijing Hella BHAP Automotive Lighting, so Hella.

Im Bereich Business Group Elektronik ist der Umsatz indessen um 3,9 Prozent auf 2,4 Millirden Euro gesunken. Beeinträchtigt wurde die Umsatzentwicklung hier u.a. durch die kundenseitige Verschiebung von Serienanläufen und negativen Effekten aus dem Kunden- und Produktmix vor allem in China.

Zurückgegangen ist der Umsatz auch im Bereich Business Group Lifecycle Solutions, und zwar um 5,7 Prozent auf 0,77 Milliarden Euro.

Den vollständigen Finanzbericht für die ersten neun Monate 2024 will die HELLA GmbH & Co. KGaA wie geplant am 6. November veröffentlichen.

