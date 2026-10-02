HelloFresh-Aktie: Führungskraft hat nun mehr Anteile im Depot

Führungskraft-Portfolio

02.10.26 08:01 Uhr

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über ein Eigengeschäft bei HelloFresh informiert.

Die BaFin wurde über ein Eigengeschäft bei HelloFresh am 30.09.2026 informiert. HelloFresh meldete die Managers’ Transaction am 01.10.2026. Im Portfolio von HelloFresh-in enger Beziehung Active Ownership Opportunities SCS kam es am 30.09.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 158.204 Aktien zu jeweils 2,34 EUR hinzu. Das Papier von HelloFresh legte letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 0,70 Prozent auf 2,34 EUR.

Das Papier von HelloFresh konnte schließlich am Veröffentlichungstag der BaFin klettern und stieg im FSE-Handel um 4,30 Prozent auf 2,43 EUR. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 8.000 HelloFresh-Aktien. HelloFresh erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 340,65 Mio. Euro. Gegenwärtig werden 144.957.408 Aktien frei am Markt gehandelt.

Am 13.08.2026 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. Bei einem Kurs von 3,45 EUR je Papier reduzierte HelloFresh-Vorstand Simon, Fabien Jacques Jérôme sein Engagement um 50.058 Anteile.

Redaktion finanzen.net