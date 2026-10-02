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Führungskraft-Portfolio

HelloFresh-Aktie: Führungskraft hat nun mehr Anteile im Depot

HelloFresh-Aktie: Führungskraft hat nun mehr Anteile im Depot

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über ein Eigengeschäft bei HelloFresh informiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HelloFresh
2.40 EUR -0.03 EUR -1.19 %
Charts | News | Analysen

Die BaFin wurde über ein Eigengeschäft bei HelloFresh am 30.09.2026 informiert. HelloFresh meldete die Managers’ Transaction am 01.10.2026. Im Portfolio von HelloFresh-in enger Beziehung Active Ownership Opportunities SCS kam es am 30.09.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 158.204 Aktien zu jeweils 2,34 EUR hinzu. Das Papier von HelloFresh legte letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 0,70 Prozent auf 2,34 EUR.

Das Papier von HelloFresh konnte schließlich am Veröffentlichungstag der BaFin klettern und stieg im FSE-Handel um 4,30 Prozent auf 2,43 EUR. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 8.000 HelloFresh-Aktien. HelloFresh erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 340,65 Mio. Euro. Gegenwärtig werden 144.957.408 Aktien frei am Markt gehandelt.

Am 13.08.2026 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. Bei einem Kurs von 3,45 EUR je Papier reduzierte HelloFresh-Vorstand Simon, Fabien Jacques Jérôme sein Engagement um 50.058 Anteile.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: HelloFresh SE

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Datum Rating Analyst
28.09.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 HelloFresh Neutral UBS AG
25.09.26 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.

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