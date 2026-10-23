HelloFresh-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf
HelloFresh gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.
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Am 05.10.2026 wurden bei HelloFresh Managers’ Transactions erfasst. Am 09.10.2026 wurde der Handel mit HelloFresh-Anteilen gemeldet. HelloFresh-in enger Beziehung Active Ownership Opportunities SCS vergrößerte am 05.10.2026 die eigene Aktienposition. Active Ownership Opportunities SCS erwarb 94.856 Aktien für je 2,38 EUR. Kaum Ausschläge verzeichnete die HelloFresh-Aktie im FSE-Handel und tendierte zu guter Letzt bei 2,34 EUR.
Die HelloFresh-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich 8,20 Prozent im Plus bei 2,72 EUR. Im Handel wurden an diesem Tag 2.500 HelloFresh-Aktien umgesetzt. HelloFresh erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 443,28 Mio. Euro. An der Börse befinden sich momentan 144.957.408 Aktien im Streubesitz.
Das vorangegangene Eigengeschäft von Active Ownership Opportunities SCS wurde am 02.10.2026 erfasst. Für einen Preis von jeweils 2,34 EUR erwarb Active Ownership Opportunities SCS 176.606 Aktien.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: HelloFresh SE