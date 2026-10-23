DAX 25.229 -0,6%ESt50 6.054 -0,5%MSCI World 4.895 -1,2%Top 10 Crypto 10,85 +0,9%Nas 26.009 -2,6%Bitcoin 72.740 +0,4%Euro 1,1201 -0,2%Öl 113,9 +0,7%Gold 4.015 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Portfolio geändert

HelloFresh-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

HelloFresh-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

HelloFresh gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HelloFresh
3.07 EUR 0.05 EUR 1.62 %
Charts | News | Analysen

Am 05.10.2026 wurden bei HelloFresh Managers’ Transactions erfasst. Am 09.10.2026 wurde der Handel mit HelloFresh-Anteilen gemeldet. HelloFresh-in enger Beziehung Active Ownership Opportunities SCS vergrößerte am 05.10.2026 die eigene Aktienposition. Active Ownership Opportunities SCS erwarb 94.856 Aktien für je 2,38 EUR. Kaum Ausschläge verzeichnete die HelloFresh-Aktie im FSE-Handel und tendierte zu guter Letzt bei 2,34 EUR.

Die HelloFresh-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich 8,20 Prozent im Plus bei 2,72 EUR. Im Handel wurden an diesem Tag 2.500 HelloFresh-Aktien umgesetzt. HelloFresh erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 443,28 Mio. Euro. An der Börse befinden sich momentan 144.957.408 Aktien im Streubesitz.

Das vorangegangene Eigengeschäft von Active Ownership Opportunities SCS wurde am 02.10.2026 erfasst. Für einen Preis von jeweils 2,34 EUR erwarb Active Ownership Opportunities SCS 176.606 Aktien.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: HelloFresh SE

Aktuelle HelloFresh Aktie News

Werbung

HelloFresh Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HelloFresh nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.10.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 HelloFresh Neutral UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.