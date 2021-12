HelloFresh Aktie News: HelloFresh tendiert schwächer

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 85,94 EUR

Das Papier von HelloFresh befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,0 Prozent auf 85,78 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der bislang bei 15.286 Punkten steht. Die HelloFresh-Aktie sank bis auf 85,12 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 90,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 265.944 HelloFresh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 97,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.12.2020 bei 46,64 EUR.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 93,79 EUR je HelloFresh-Aktie an. In der HelloFresh-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

HelloFresh SE ist ein Lieferservice für Lebensmittel. Das Unternehmen liefert die passenden Zutaten und die Rezepte für Gerichte zum selbst Kochen an die Haustür. Die Lieferungen können individuell abgestimmt werden und die Essensplanung mit wöchentlich neuen Gerichtideen wird von HelloFresh übernommen. Abonnenten des Services können jede Woche aus verschiedenen Gerichten auswählen und sparen sich den Weg zum Supermarkt. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Berlin und HelloFresh unterhält weitere Büros in New York, London, Amsterdam, Sydney, Auckland, Paris, Kopenhagen und Toronto.

