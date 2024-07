HelloFresh Aktie News: HelloFresh zündet am Nachmittag Kursrakete

Kursentwicklung

Die Aktie von HelloFresh zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die HelloFresh-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,3 Prozent auf 5,11 EUR.

Die HelloFresh-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 6,3 Prozent auf 5,11 EUR. Zwischenzeitlich stieg die HelloFresh-Aktie sogar auf 5,67 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.362.475 HelloFresh-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.09.2023 bei 34,36 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HelloFresh-Aktie 572,14 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.06.2024 bei 4,42 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,50 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten HelloFresh-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,00 EUR.

Am 25.04.2024 äußerte sich HelloFresh zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das HelloFresh ein Ergebnis je Aktie von -0,15 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,02 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,07 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 13.08.2024 dürfte HelloFresh Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 19.08.2025.

In der HelloFresh-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,427 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

