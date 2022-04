HelloFresh Aktie News: HelloFresh am Mittag in Grün

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 43,50 EUR

Um 12:22 Uhr wies die HelloFresh-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 43,80 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die HelloFresh-Aktie bei 44,09 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 492.386 HelloFresh-Aktien den Besitzer.

Bei 97,50 EUR markierte der Titel am 19.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HelloFresh-Aktie somit 122,60 Prozent niedriger. Bei 33,41 EUR fiel das Papier am 08.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der HelloFresh-Aktie ist somit 23,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 81,71 EUR für die HelloFresh-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte HelloFresh am 28.04.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,27 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 29,85 Prozent zurück. Hier wurden 1,11 Milliarden EUR gegenüber 1,58 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.04.2022 erfolgen. Die Veröffentlichung der HelloFresh-Ergebnisse für Q4 2022 erwarten Experten am 08.03.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,06 EUR je Aktie in den HelloFresh-Büchern.

