HelloFresh Aktie News: HelloFresh am Donnerstagmittag gefragt

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 29,99 EUR

4,28% Charts

News

Analysen

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,3 Prozent auf 29,79 EUR zu. Bei 29,81 EUR erreichte die HelloFresh-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 28,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 575.073 HelloFresh-Aktien.

Bei 97,50 EUR markierte der Titel am 19.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die HelloFresh-Aktie damit 69,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,57 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HelloFresh-Aktie derzeit noch 21,25 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HelloFresh-Aktie bei 59,71 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte HelloFresh am 28.04.2022. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.915,40 EUR – ein Plus von 72,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HelloFresh 1.108,50 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 15.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 15.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,19 EUR je HelloFresh-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HelloFresh-Aktie

Analysten sehen für HelloFresh-Aktie Luft nach oben

HelloFresh-Aktie nach Abstufung tiefrot - Zweijahrestief erreicht

HelloFresh-Aktie bricht ein: HelloFresh passt Jahresziele an

Ausgewählte Hebelprodukte auf HelloFresh Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HelloFresh Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HelloFresh

Bildquellen: HelloFresh SE