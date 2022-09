HelloFresh Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von HelloFresh

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 22,99 EUR

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 23,09 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die HelloFresh-Aktie bis auf 23,07 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,07 EUR. Der Tagesumsatz der HelloFresh-Aktie belief sich zuletzt auf 1.460 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 97,36 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 76,28 Prozent. Bei 23,07 EUR fiel das Papier am 05.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 0,09 Prozent würde die HelloFresh-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HelloFresh-Aktie bei 53,79 EUR.

Am 15.08.2022 hat HelloFresh die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.957,10 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HelloFresh einen Umsatz von 1.555,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 27.10.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 07.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von HelloFresh.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,17 EUR je Aktie in den HelloFresh-Büchern.

