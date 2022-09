HelloFresh Aktie News: HelloFresh am Dienstagvormittag fester

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 24,96 EUR

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von HelloFresh zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 24,26 EUR. Den Tageshöchststand markierte die HelloFresh-Aktie bei 24,31 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 67.543 HelloFresh-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2021 auf bis zu 97,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HelloFresh-Aktie mit einem Kursplus von 75,12 Prozent wieder erreichen. Bei 22,65 EUR fiel das Papier am 05.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die HelloFresh-Aktie damit 7,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,79 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HelloFresh am 15.08.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. HelloFresh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.957,10 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.555,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2022 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von HelloFresh rechnen Experten am 07.11.2023.

Experten taxieren den HelloFresh-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,17 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

