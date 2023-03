HelloFresh Aktie News: Anleger schicken HelloFresh am Mittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 19,60 EUR

Um 11:48 Uhr fiel die HelloFresh-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,2 Prozent auf 19,55 EUR ab. Die HelloFresh-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 19,39 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,71 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 937.384 HelloFresh-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,92 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 58,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 19,21 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 1,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der HelloFresh-Aktie wird bei 34,50 EUR angegeben.

Am 07.03.2023 lud HelloFresh zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,11 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1.874,50 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.580,10 EUR umgesetzt worden waren.

HelloFresh dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 präsentieren. Am 07.05.2024 wird HelloFresh schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je HelloFresh-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,15 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

