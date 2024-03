HelloFresh Aktie News: HelloFresh verliert am Nachmittag kräftig

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von HelloFresh. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 40,5 Prozent auf 7,05 EUR.

Der HelloFresh-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 40,5 Prozent auf 7,05 EUR. Der Kurs der HelloFresh-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,13 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.839.993 HelloFresh-Aktien.

Bei einem Wert von 34,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 387,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HelloFresh-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2024 bei 6,13 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HelloFresh-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2022. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 21,63 EUR für die HelloFresh-Aktie aus.

HelloFresh gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,11 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,76 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.804,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.874,50 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.03.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 11.03.2025 dürfte HelloFresh die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass HelloFresh im Jahr 2023 0,690 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

