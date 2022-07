HelloFresh Aktie News: HelloFresh verbilligt sich am Freitagmittag

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 33,56 EUR

-2,01% Charts

News

Analysen

Das Papier von HelloFresh gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 08.07.2022 12:22:00 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 34,07 EUR abwärts. Die HelloFresh-Aktie sank bis auf 33,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 143.046 HelloFresh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 97,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2021). Mit einem Zuwachs von mindestens 65,06 Prozent könnte die HelloFresh-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 17.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der HelloFresh-Aktie ist somit 26,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der HelloFresh-Aktie wird bei 67,21 EUR angegeben.

Am 28.04.2022 hat HelloFresh in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 72,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.108,50 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.915,40 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 15.08.2022 terminiert. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können HelloFresh-Anleger Experten zufolge am 15.08.2023 werfen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass HelloFresh ein EPS in Höhe von 1,28 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HelloFresh-Aktie

Just Eat Takeaway-Aktie zweistellig fester: Amazon sichert sich Option für GrubHub-Beteiligung

Hot Stocks heute: MorphoSys-Aktie bekommt Rückenwind - HelloFresh erholt sich weiter - Amazon plant 2 x den Prime Day

Sektorerholung: HelloFresh- und Zalando-Aktien & Co. klettern

Ausgewählte Hebelprodukte auf HelloFresh Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HelloFresh Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HelloFresh

Bildquellen: HelloFresh SE