HelloFresh Aktie News: HelloFresh verbilligt sich am Donnerstagvormittag

Um 09:06 Uhr fiel die HelloFresh-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 19,30 EUR ab. Bei 19,29 EUR markierte die HelloFresh-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 19,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 63.576 HelloFresh-Aktien den Besitzer.

Bei 46,92 EUR markierte der Titel am 05.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 58,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der HelloFresh-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,21 EUR. Dieser Wert wurde am 02.03.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HelloFresh-Aktie 0,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,17 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte HelloFresh am 07.03.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 EUR. Im Vorjahresviertel hatte HelloFresh 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. HelloFresh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.874,50 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.580,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte HelloFresh am 27.04.2023 präsentieren. Am 07.05.2024 wird HelloFresh schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,06 EUR je HelloFresh-Aktie belaufen.

