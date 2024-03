HelloFresh Aktie News: Anleger greifen bei HelloFresh am Montagnachmittag zu

Kurs der HelloFresh

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von HelloFresh. Zuletzt stieg die HelloFresh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,0 Prozent auf 7,13 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von HelloFresh zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,0 Prozent auf 7,13 EUR. Die HelloFresh-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,25 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,53 EUR. Bisher wurden heute 7.801.756 HelloFresh-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.09.2023 auf bis zu 34,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 381,64 Prozent hinzugewinnen. Am 08.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,13 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

HelloFresh-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,59 EUR für die HelloFresh-Aktie.

HelloFresh veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei HelloFresh ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,11 EUR in den Büchern gestanden. HelloFresh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.804,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.874,50 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 15.03.2024 dürfte HelloFresh Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 24.04.2025 wird HelloFresh schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HelloFresh-Aktie in Höhe von 0,664 EUR im Jahr 2023 aus.

