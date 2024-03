HelloFresh Aktie News: HelloFresh am Vormittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von HelloFresh gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die HelloFresh-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,0 Prozent bei 6,65 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die HelloFresh-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 3,0 Prozent auf 6,65 EUR ab. Die HelloFresh-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,50 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,53 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 892.282 HelloFresh-Aktien.

Am 16.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 416,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HelloFresh-Aktie. Am 08.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,13 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HelloFresh-Aktie 7,87 Prozent sinken.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,17 EUR für die HelloFresh-Aktie.

Am 26.10.2023 lud HelloFresh zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,11 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,76 Prozent auf 1.804,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.874,50 EUR gelegen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.03.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können HelloFresh-Anleger Experten zufolge am 24.04.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HelloFresh einen Gewinn von 0,675 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HelloFresh-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX fällt zum Ende des Freitagshandels

HelloFresh-Aktie sackt um 42 Prozent ab nach gestrichenen Mittelfristzielen

Verluste in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell