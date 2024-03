HelloFresh Aktie News: HelloFresh tendiert am Mittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von HelloFresh gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von HelloFresh konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 7,16 EUR.

Die HelloFresh-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 7,16 EUR. Die HelloFresh-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,30 EUR an. Bei 7,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der HelloFresh-Aktie belief sich zuletzt auf 1.423.805 Aktien.

Bei 34,36 EUR erreichte der Titel am 16.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der HelloFresh-Aktie ist somit 379,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2024 (6,13 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,39 Prozent.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 EUR an HelloFresh-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 11,59 EUR an.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,11 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,76 Prozent auf 1.804,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.874,50 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte HelloFresh am 15.03.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 24.04.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass HelloFresh im Jahr 2023 0,651 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

