HelloFresh Aktie News: HelloFresh steigt am Mittwochnachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von HelloFresh. Die HelloFresh-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 7,07 EUR.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 7,07 EUR zu. Die HelloFresh-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,30 EUR an. Mit einem Wert von 7,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der HelloFresh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.910.024 Stück gehandelt.

Am 16.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 385,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,13 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2024 erreicht. Abschläge von 13,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten HelloFresh-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der HelloFresh-Aktie wird bei 11,59 EUR angegeben.

Am 26.10.2023 hat HelloFresh die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,11 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,76 Prozent auf 1.804,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.874,50 EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte HelloFresh am 15.03.2024 vorlegen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte HelloFresh möglicherweise am 24.04.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,651 EUR je HelloFresh-Aktie belaufen.

