HelloFresh Aktie News: HelloFresh am Mittwochvormittag im Plus

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von HelloFresh. Zuletzt wies die HelloFresh-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 7,20 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die HelloFresh-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 7,20 EUR. In der Spitze legte die HelloFresh-Aktie bis auf 7,20 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,05 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 191.789 HelloFresh-Aktien den Besitzer.

Am 16.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 34,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der HelloFresh-Aktie ist somit 377,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,13 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HelloFresh-Aktie 17,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2022. Experten gaben als mittleres Kursziel 11,59 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte HelloFresh am 26.10.2023. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.804,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.874,50 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.03.2024 veröffentlicht. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte HelloFresh möglicherweise am 24.04.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem HelloFresh-Gewinn in Höhe von 0,651 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HelloFresh-Aktie

Börse Frankfurt: MDAX verbucht am Nachmittag Gewinne

Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart im Plus

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in Grün