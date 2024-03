Blick auf HelloFresh-Kurs

HelloFresh Aktie News: HelloFresh springt am Freitagmittag an

15.03.24 12:04 Uhr

Die Aktie von HelloFresh zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die HelloFresh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 10,1 Prozent im Plus bei 7,42 EUR.

Die HelloFresh-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 10,1 Prozent auf 7,42 EUR. Bei 7,61 EUR markierte die HelloFresh-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 6,93 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 3.746.388 HelloFresh-Aktien den Besitzer. Bei einem Wert von 34,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 362,82 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.03.2024 Kursverluste bis auf 6,13 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HelloFresh-Aktie 17,43 Prozent sinken. Nachdem HelloFresh seine Aktionäre 2022 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,59 EUR für die HelloFresh-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte HelloFresh am 26.10.2023 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,11 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HelloFresh in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,76 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.804,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.874,50 EUR in den Büchern gestanden. HelloFresh dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 24.04.2025. Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,652 EUR je HelloFresh-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur HelloFresh-Aktie Handel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels in Rot Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Handelsstart im Aufwind Ausblick: HelloFresh veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bildquellen: HelloFresh SE