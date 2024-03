HelloFresh Aktie News: Anleger decken sich am Freitagvormittag mit HelloFresh ein

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von HelloFresh gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 7,2 Prozent auf 7,23 EUR zu.

Die HelloFresh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 7,2 Prozent im Plus bei 7,23 EUR. Die HelloFresh-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,23 EUR aus. Bei 6,93 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 549.197 HelloFresh-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,36 EUR) erklomm das Papier am 16.09.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 375,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HelloFresh-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.03.2024 bei 6,13 EUR. Derzeit notiert die HelloFresh-Aktie damit 17,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,59 EUR.

Am 26.10.2023 legte HelloFresh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. HelloFresh hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,11 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat HelloFresh 1.804,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.874,50 EUR umgesetzt worden.

Die HelloFresh-Bilanz für Q1 2024 wird am 25.04.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können HelloFresh-Anleger Experten zufolge am 24.04.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HelloFresh-Aktie in Höhe von 0,652 EUR im Jahr 2023 aus.

