HelloFresh Aktie News: HelloFresh am Mittag tiefer

Um 12:22 Uhr fiel die HelloFresh-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 24,62 EUR ab. Bei 23,93 EUR markierte die HelloFresh-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,88 EUR. Von der HelloFresh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 347.112 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (97,50 EUR) erklomm das Papier am 19.11.2021. Der aktuelle Kurs der HelloFresh-Aktie ist somit 74,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.09.2022 bei 22,65 EUR. Derzeit notiert die HelloFresh-Aktie damit 8,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 53,79 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HelloFresh am 15.08.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,46 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 1.957,10 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.555,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 27.10.2022 dürfte HelloFresh Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,13 EUR je Aktie belaufen.

